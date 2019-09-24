Saraç: 'Uluslararası öğrenci sayısı bugün itibari ile 172 bine ulaştı' - ANKARA
Saraç: "Uluslararası öğrenci sayısı bugün itibari ile 172 bine ulaştı" - ANKARA - Salondan ve katılımcılardan görüntüler - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın salona gelişi - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın konuşmasıANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı"na katıldı. (2)
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