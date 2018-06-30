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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sapanca sahilinde kafeterya yangını - SAKARYA

Sapanca sahilinde kafeterya yangını - SAKARYA

- İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları - Belediye Başkanı Aydın Yılmazer'in bilgi alması - DetaySapanca sahilindeki iş yerlerinde yangın - Sakarya 'nın Sapanca ilçesinde, sahil yolundaki iş yerlerinde çıkan yangında 10 kafeterya kullanılamaz hale geldiSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Sapanca ilçesinde sahil yolundaki iş yerlerinde çıkan yangında, 10 kafeterya kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Sapanca Gölü sahil yolundaki kafeteryalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerce yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınan yangında 10 kafeterya kullanılamaz hale geldi.Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer de olay yerine gelerek bilgi aldı.Diğer yandan yangın bölgesine giden yol üzerinde bulunan Sanat Sokağı'ndaki bir dükkanın tentesi ile yine aynı yol üzerinde bulunan bir evde de yangın çıktı.Polis bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor.Yangınların kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Sahil Yolu Karya Kamera Güvenlik Kamerası Gesi 

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