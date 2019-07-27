Sapanca gölünde kaybolan çocuk 6 saattir bulunamadı

-- Çalışmaları izleyen vatandaşlardan görüntü

-- AFAD ekiplerinin botunu suya indirmesi

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-- Kaybolan çocuğun fotoğrafları



( KOCAELİ )- Havanın kararmasına rağmen dalgıçlar aramaları sürdürüyor KOCAELİ



- Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde arkadaşlarıyla gezmek için kayıkla Sapanca gölüne açılan ve dengesini kaybederek suya düşüp kaybolan 13 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarından 6 saattir sonuç alınamadı. Olay 17.00 sıralarında Kartepe Eşme Mahallesi sahili açıkları Sapanca Gölü içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla Sapanca Gölü'ne gelen 13 yaşındaki Eren Gültekin, gölde gezmek için tekne kiraladı. Kiraladıkları tekne ile göle açılan arkadaş grubundan bazıları tekneden göle atlayarak yüzmeye başladı.

Bu sırada tekneden dengesini kaybederek suya düşen Eren Gültekin çırpınmaya başladı.

Yüzme bilmediği için paniğe kapılan Gültekin'in suda çırpındığını gören arkadaşları ise bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Arkadaşlarının sudan çıkarmaya çalıştığı Gültekin ise suya batarak gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD'dan dalgıçlar gelerek gölde arama başlattı. Yaklaşık 6 saattir süren arama çalışmalarında 13 yaşındaki gence halen ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla itfaiye ve polis dalgıçları su altı aramalarını sonlandırırken, AFAD dalgıç ekipleri ise yüzey aramalarını halen sürdürüyor.

