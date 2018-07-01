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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Sapanca'da sahilde iş yerlerindeki yangın - SAKARYA

Sapanca'da sahilde iş yerlerindeki yangın - SAKARYA

- Şüphelinin Sapanca Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılması - Sahil yolundaki iş yerlerinde çıkan yangında kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildiSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Sapanca ilçesinde, sahil yolundaki iş yerlerinde çıkan yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Sapanca Gölü sahil yolunda 10 kafeteryanın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan C.Ş’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi.Dün gece Sapanca Gölü sahil yolundaki kafeteryalarda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 10 kafeterya kullanılamaz hale gelmiş, yangın bölgesine giden yol üzerinde bulunan Sanat Sokağı'ndaki bir dükkanın tentesi ile yine aynı yol üzerinde bulunan bir evde de yangın çıkmıştı.Olayın kundaklama olabileceği şüphesi üzerine soruşturma yürüten polis ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtları üzerinde yaptığı inceleme sonrası C.Ş. gözaltına alınmıştı.

Sahil Yolu Polis Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

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