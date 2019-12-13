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13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfalı öğrenciler okulda kasiyersiz manavdan alışveriş yapıyor - ŞANLIURFA

Şanlıurfalı öğrenciler okulda kasiyersiz manavdan alışveriş yapıyor - ŞANLIURFA

- Okul koridorunda kurulan manav - Alışveriş yapan veliler - Kumbaraya para atılması - Manavdaki doğruluk üzerine asılan panolar - Meyveler ve yazılan fiyatlar - Teneffüse çıkarak alışveriş yapan öğrenciler - Öğrencilerin oluşturduğu yoğunluk - Okul Müdürü Ferit Akçalı ile röportaj - Öğrencilerle röportaj Şanlıurfa lı öğrenciler okulda kasiyersiz manavdan alışveriş yapıyorŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde bir okulda öğrencilere dürüstlük ve güvenirlik kazandırmak amacıyla oluşturulan ve kasiyer bulunmayan manavdan alışveriş yapan öğrenciler, kumbaraya para atıp istediği meyveyi alıyor.Bahçelievler Mahallesi'ndeki Mehmetçik İlkokulu'nda, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında etkinlikleri ve değerler eğitimi kapsamında okul koridoruna "Güven" ismi verilen manav kuruldu.Öğrenciler teneffüslerde kasiyeri bulunmayan ve üzerine fiyatları yazılan elma, mandalina, portakal, muz, nar ve kivi gibi meyveleri "güven" manavından alıyor alıyor daha sonra ücretini manavda bulunan kumbaraya bırakıyor.Okul Müdürü Ferit Akçalı, değerler eğitimi kapsamında her ay bir konuyu öğrencilere benimsettiklerini söyledi.

Bu ay eğitimin konusunun doğruluk ve dürüstlük olduğunu belirten Akçalı, şöyle devam etti:"Bizler de dürüstlük değeriyle ilgili velilerimizin de desteğiyle güven manavı açtık. Manavın başında hiç kimseyi durdurmadan sadece kumbaraları koyduk ve sadece meyve fiyatlarını yazdık. Öğrencilerimiz gelip ihtiyaçlarını paraları ölçüsünde karşılayıp kumbaraya bırakarak alışveriş yapıyor. Amacımız doğruluk ve dürüstlük kavramlarını öğrencilerimize yaşatmaktır. Her zaman yanlarında birileri olmayabilir. Kimse olmadan da bu değerlerin korunması gerekiyor."Manavın oluşturulmasına katkı sunanlara teşekkür eden Akçalı, elde edilen gelirle okuldaki yetim öğrencilerin ailelerine gıda yardımında bulunulacağını ifade etti.
,Üçüncü sınıf öğrencisi Betül Uçak da uygulamadan çok memnun olduklarını, arkadaşlarıyla manavdan alışveriş yaptıklarını belirterek, "Türk toplumu için doğruluk ve dürüstlük önemli kavramlardır. 'Yalandan kim ölmüş' demeyin çünkü güven ölür, sevgi ölür, dostluk ölür." diye konuştu.

Siyer Alışveriş Gıda Yardımı Öğrenciler Irak 

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