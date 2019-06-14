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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa’da vatandaşların ev sahibi olma sevinci

Şanlıurfa’da vatandaşların ev sahibi olma sevinci

kura çekimi

Çekiliş Çekim Kura Çekimi 

-vatandaşların açıklamaları
-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da alt gelir grubuna yönelik yapılan konutlar için kura çekilişinde ismi çıkan vatandaşlar ev sahibi olmanın sevincini yaşadı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Şanlıurfa'da alt gelir grubuna yönelik yapılan konutlar için kura çekilişi yapıldı. Akabe Mahallesi'nde alt gelirli aileler için yaptırılan konutlar için oldukça yoğun başvuru yapıldı. 250 konut için yapılan 6 bin 128 başvuru üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük mutluluk yaşadı. Kurada isminin çıkmasıyla mutluluk yaşayan vatandaşlar, kendilerine bu imkanı sağlayan TOKİ’ye teşekkür etti.
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