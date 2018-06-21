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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa’da terör örgütü propagandasına 1 tutuklama

Şanlıurfa’da terör örgütü propagandasına 1 tutuklama

Adliyeye çıkarılan şüpheliler

( ŞANLIURFA )- Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı ŞANLIURFA

Sosyal Medya Adli Kontrol Propaganda Terör Örgütü Irak 


- Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığının belirledi. Ekipler, şüphelilerin adreslerine düzenlendiği eş zamanlı operasyonla 5 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Suriye uyruklu Hoger Abbas, tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (BB-
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