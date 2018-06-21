Şanlıurfa’da terör örgütü propagandasına 1 tutuklama

- Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığının belirledi. Ekipler, şüphelilerin adreslerine düzenlendiği eş zamanlı operasyonla 5 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Suriye uyruklu Hoger Abbas, tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (BB-