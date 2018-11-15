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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu

- - Polis ekiplerinin operasyonundan detay görüntüler - Polislerin işyerlerinde arama yapması - Ele geçirilen pos cihazları ve kredi kartlarının detay görüntüleri - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi - Pos cihazı kullanarak tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi, tutuklandı - Operasyonda çok sayıda pos cihazı, kredi kartı ve hesap defterleri ele geçirildiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi, tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptığı çalışmalarda kuyumcu görünümdeki bazı iş yerlerinin pos cihazı kullanarak, tefecilik yaptığını belirledi.Ekipler, kent merkezindeki 4 ayrı iş yerine düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 8 kişiyi gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramada çok sayıda pos cihazı, kredi kartı ve hesap defterleri ele geçirildi.Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Kredi Kartı Tefecilik Pos Cihazı 

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