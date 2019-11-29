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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa’da tefecilik operasyonu: 5 tutuklama

Şanlıurfa’da tefecilik operasyonu: 5 tutuklama

operasyon

Misyon Akalan Kredi Kartı Tefecilik Çekim 

-evlere yapılan baskın
-ele geçirilen evraklar
-adliyeye sevk edilen zanlılar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nakit ihtiyacı olan vatandaşları ağlarına düşürerek faiz karşılığı borç para veren, borçların ana parası ödenmesine rağmen mağdur şahıslara baskı uygulayarak mallarına el koyan, kurmuş oldukları paravan iş yerleri üzerinden mağdur şahısların kredi kartından komisyon karşılığı kart çekim işlemi yaparak devleti vergi kaybına uğratan şahısların yakalanabilmesi amacıyla operasyon düzenledi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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