Şanlıurfa’da şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu çıktı

-Uyuşturucudan detaylar

-Araçtan görüntüler

-Emniyet ekiplerinden görüntüler



( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa'da 12 kilogram 300 gram eroin ele geçirildi ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da emniyetin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta yapılan aramada 12 kilogram 300 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.S., tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik Şanlıurfa- Mardin Karayolu'nda uygulama noktası oluşturdu. Şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Kyra' ile arama yapıldı. Aracın yan boşluklarına gizlenmiş, paketler halinde 12 kilogram 300 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, sürücü M.S., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor. (SÖ-SD-



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