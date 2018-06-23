- Şanlıurfa 'da silahlı kavga - 2 kişi yaralandı - Silahlı kavganın yaşandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri Şanlıurfa 'da silahlı kavga - Akçakale ilçesinde Suriyeli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinde Suriyeli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.Necmettin Erbakan Bulvarı'nda aralarında kız alma meselesinden dolayı husumet bulunan Suriyeli iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Silahların da kullanıldığı kavgada iki kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olaya karışan kişilerin tespit edilmesi için güvenlik kameralarını inceleyen polis, Suriye uyruklu Valid Abdullah ve Hasan Süleyman'ı gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.Kavga anı bölgedeki güvenlik kameralarınca da kaydedildi.