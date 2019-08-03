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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da sıcaklık etkisini sürdürüyor, vatandaşlar serinlemek için her yolu deniyor

Şanlıurfa’da sıcaklık etkisini sürdürüyor, vatandaşlar serinlemek için her yolu deniyor

Vatandaşların parklarda, havuzlarda ve kanalarda ki serinleme görüntüleri

Hava Sıcaklığı Hava Sıcaklıkları Gesi Gölgeli Sulama Kanalı 

-Vatandaşların konuşmaları

( ŞANLIURFA -ÖZEL) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar gölgelik alan, parklar, sulama kanalı ve süs havuzlarında serinlemeyi tercih ediyor. Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da, sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları artarken, Şanlıurfa'da sıcaklık öğle saatlerinde 40 derece ölçüldü. Hava sıcaklıklarının nemin de etkisiyle bunaltıcı seviyelere ulaşıyor. 40 dereceyi gösteren sıcaklıklar da vatandaşlar mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmazken, çıkmak durumunda kalanlar ise, gölgelik alanlarda, parklardaki su fiskelerinde, sulama kanalı ve süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor. Şanlıurfa’da sıcağın etkisiyle kentin çeşitli noktalarında çalışmakta olan işçiler buz içerisin de bulunan su termoslarını yanlarından ayırmadıklarını belirtti.
Çocuklar ise, tehlikeye aldırış etmeden süs havuzlarında serinledi.
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