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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa'da seyir halindeki asfalt yüklü kamyon alev aldı - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da seyir halindeki asfalt yüklü kamyon alev aldı - ŞANLIURFA

- Kamyondan çıkan dumanlar - Sürücünün tüple müdahale etmesi - Kamyonun alev alması ve alevlerin artması - Olay yerindeki jandarma ve itfaiye ekibi - İtfaiyenin kamyona müdahalesi - Kapalı yol ve uzayan araç kuyruğu - Yolun tek şeritten trafiğe açılması - İtfaiye aracının gelmesi - Jandarma araçları Şanlıurfa 'da seyir halindeki asfalt yüklü kamyon alev aldıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa ’nın Siverek ilçesinde seyir halindeyken alev alan asfalt yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.Mürsel Bilen’in kullandığı Karayolları 92. Şube Şefliği'ne ait 21 DS 832 plakalı asfalt yüklü kamyonda Siverek - Diyarbakır kara yolunun 15'inci kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip uzaklaşarak durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen jandarma ekipleri, karayolunu trafiğe kapattı.Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.Kamyonun kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle yaklaşık iki saat kapalı kalan kara yolu yeniden açıldı.

Jandarma Bild 

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