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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa’da PKK operasyonu: 26 gözaltı

Şanlıurfa’da PKK operasyonu: 26 gözaltı

emniyetten görüntü

Sosyal Medya Propaganda Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü İstihbarat 

-detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) - PKK/KCK’nın sözde kuruluş yıl dönümünde eylem hazırlığında olan 26 şüpheli yakalandı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK’nın sözde kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım tarihinde eylem arayışı içinde oldukları ileri sürülen 26 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında, terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım tarihinde eylem arayışı içinde olduğu ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, evlerinde arama yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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