Şanlıurfa'da otomobil koyun sürüsüne çarptı

- İtfaiye ve karayolları ekibinin temizleme ve yıkama çalışması - Olay yerindeki Jandarma ekipleri ve araçları - Telef olan koyunlar - Koyun sürüsüne çarpan otomobil - Toplanan çevredeki kalabalık - Jandarmanın yolu kontrollü olarak trafiğe açması - Mahalle sakini Emin Asal'ın konuşması - Siverek Devlet Hastanesi detayı - Siverek ilçesinde meydana gelen kazada araçtaki 2 kişi yaralandı, 40 koyun telef olduŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı, 40 koyun telef oldu.Alınan bilgiye göre, İsmail Köser'in (26) kullandığı 06 K 4115 plakalı otomobil, Siverek - Adıyaman kara yolunun Üstüntaş Mahallesi'nde yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı.Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki Ali Köser (16) yaralandı, 40 koyun telef oldu.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, yolda önlem aldı.Kaza nedeniyle kapanan kara yolu hayvanların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.Mahalle sakini Emin Asal, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu yolda kazaların sık sık yaşandığını, sorunun çözümü konusunda yetkililerinden yardım talep ettiklerini söyledi.
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