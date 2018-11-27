Şanlıurfa’da öğrencilerden öğretmenlerine duygulandıran klip

-öğretmenlerin klipte şarkıyı seslendirmeleri

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Hilvan Anadolu Lisesi öğrencilerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle anlamlı bir hediye sunmak için hazırladıkları klip izleyenleri duygulandırdı. Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde eğitim öğretim veren Anadolu Lisesinin öğrencileri, Okul Müdürü Mehmet Dilek’in desteğiyle öğretmenlerine anlamlı bir klip hazırladı. Okul Müdürü Mehmet Dilek’ten yardım isteyen öğrencilerden Mazlum Doğan Ulusoy ve beraberindeki bir grup arkadaşı, “Benim adım öğretmen” adlı şarkıya klip çekme hazırlığına başladı.

Senaryosunu yazdıkları klibin kameramanlığını da kendileri yapan öğrenciler, okulun 6 öğretmeninden de solistilk yapmalarını rica etti. Öğretmenler, bunun neden istendiğine pek anlam veremeseler de öğrencilerini kırmayarak, kabul etti. Söz ve müziği ile dinleyenleri duygulandıran “Benim adım öğretmen” adlı şarkının klibi Zehra Gedik, Halil Yiğit, Nazif Atala, Nur Uysal, Reşit Aytekin ve Hülya Kalaycı’nın solistliğinde çekildi. Profesyonelleri aratmayan ses yeteneğine sahip öğretmenler, “Bilginin ışığında yükselecek bu vatan, Benim adım öğretmen bana emanet vatan” dizeleriyle başlayan şarkıyı seslendirdi. Tanıtım filmi tadında klip Çekimlerin tamamlanmasının ardından montajı da kendileri yapan öğrenciler, okulun çeşitli etkinliklerinden derlenen görselleri de dahil ederek, okul tanıtım filmi tadındaki klibi yayına hazırladı. Öğretmenlerin duygu dolu anları Hilvan Anadolu Lisesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte klibi yayınlayan öğrenciler, öğretmenlerini hem duygulandırdı hem de unutamayacakları bir Öğretmenler Günü armağanı sundu. Duygu yüklü klip, okulun 46 öğretmeni, idarecileri ve 750 civarındaki öğrencinin katıldığı kutlamaya damgasını vurdu. Klipte solistlik yapan öğretmenler, öğrencilerden böyle bir talep gelince kırmayarak şarkıyı seslendirdiklerini ancak böyle güzel bir klip hazırlığının olduğunu tahmin bile edemediklerini aktararak, öğrencilerine teşekkür etti. Okul müdürü sürprizi bozmadı Öğrenciler, klip hazırlığında kendilerine destek olan ve yapacakları sürprizi sır gibi saklayan Okul Müdürü Mehmet Dilek’e teşekkür etti. Müdür Dilek, bir eğitim yuvası olmanın yanında bir aile yuvasının sıcaklığına sahip olan okullarının öğrencilerini bu güzel fikirleri ve emeklerinden dolayı kutladı.

