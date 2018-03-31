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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da milyonlarca liralık ilaç operasyonu

Şanlıurfa’da milyonlarca liralık ilaç operasyonu

DEPODAKİ İLAÇLAR

Polis Asad Lyon Akalan 

-POLİSLERİN ARAMA YAPMASI

( ŞANLIURFA ) - İlaçları devlete faturalandırıp piyasada satarken yakalandılar ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da devlete faturalandırdıkları milyonlarca liralık ilaçları piyasada satan şahıslar polis tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, devlete faturalandırdıkları milyonlarca liralık ilacı piyasada satmaya çalışan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Şahısların Haliliye İlçesine bağlı Bahçelievler Mahallesindeki deposuna da baskın düzenleyen polisler, satılmak üzere hazırlanan ilaç kutuları ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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