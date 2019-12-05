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05 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa'da gün boyu etkili olan sağanak yağmur gün hayatı olumsuz etkiledi

Şanlıurfa'da gün boyu etkili olan sağanak yağmur gün hayatı olumsuz etkiledi

Yağmurdan etkilenen vatandaşlardan görüntüler

Sağanak Yağmur Kapalı Alan Bild Akalan 

-Sürücülerden görüntüler
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da gün boyu etkisini sürdüren yağmur vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkiledi. Şanlıurfa’da gün boyu etkisini sürdüren yağmur vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara girerek korunmaya çalışırken, önceden tedbirini alan vatandaşlarda yağmurdan korunmak için şemsiyeyle yoluna devam etti. Trafikte seyir halinde olan sürücülerde, etkili olan yağmurdan dolayı zor anlar yaşadı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, yağmurun etkisini sürdüreceğini bildirerek, vatandaşların önlemlerini almaları istendi.
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