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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da dev çalıntı ve hacizli araç operasyonu: 83 gözaltı

Şanlıurfa’da dev çalıntı ve hacizli araç operasyonu: 83 gözaltı

Şanlıurfa

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-Şanlıurfa’da dev çalıntı ve hacizli araç operasyonu
-polisin adreslere gerçekleştirdiği operasyon
-Ele geçirilen araç ve motosikletler
-detaylar

( ŞANLIURFA )- 136 adet çalıntı ve hacizli araç ele geçirildi ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da çalıntı ve hacizli araçların tespit edildiği adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 136 adet çalıntı araç ele geçirildi, 83 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Oto Hırsızlık Büro ekipleri, çalıntı ve hacizli araçların ve motosikletlerin yasa dışı yollardan satışının yapılarak parçalandığı, parçalarının el altından satıldığı, ayrıca bu araçlardan bazılarının da şase-motor numaraları da değiştirilerek yeni plaka ve ruhsat çıkarılarak satışının yapıldığı bilgisi üzerine birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi Kent merkezi ile Suruç, Harran ve Akçakale ilçelerine belirlenen adreslere düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 9 bin araç ve motosikletin sorgulanması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin TL olan çeşitli marka ve modellerde 36 adet çalıntı ve hacizli otomobil, 100 adet çalıntı ve şase motor numarası silinmiş motosiklet olmak üzere toplam 136 araç ele geçirildi. Olayda, 83 şüpheli de şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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