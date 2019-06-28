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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa’da DEAŞ’ın 7 sözde emiri yakalandı

Şanlıurfa’da DEAŞ’ın 7 sözde emiri yakalandı

OPERASYONA GİDEN POLİS ARABALARI

Cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcılığı Başsavcılığı Terör Örgütü İstihbarat 

-EV BASKINLARI
-POLİSLERDEN GÖRÜNTÜLER

( ŞANLIURFA ) - DEAŞ terör örgütüne büyük darbe ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da yaşadıkları belirlenen DEAŞ terör örgütünün sözde emir düzeyindeki 7 üyesi, polis ve jandarmanın ortak operasyonu sonucu yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Operasyonda, terör örgütünün Şanlıurfa’da yaşadıkları tespit edilen sözde emir düzeyindeki 7 üyesi yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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