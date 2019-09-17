Şanlıurfa’da akaryakıt tankeri alev alev yandı

-Yangın sonrası detaylar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bilinmeyen bir nedenle akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Yangın sonrası tanker kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre yangın, Bozova ilçesine bağlı Dutluk Mahallesi’nde yaşandı. Henüz belirlenmeyen bir nedenle akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası akaryakıt tankeri kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

