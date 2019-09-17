Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa’da akaryakıt tankeri alev alev yandı

Şanlıurfa’da akaryakıt tankeri alev alev yandı

Yanan akaryakıt tankerinden görüntüler

Akaryakıt Tankeri Karya Yakıt Tankeri Trol 

-Yangın sonrası detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bilinmeyen bir nedenle akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Yangın sonrası tanker kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre yangın, Bozova ilçesine bağlı Dutluk Mahallesi’nde yaşandı. Henüz belirlenmeyen bir nedenle akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası akaryakıt tankeri kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Hatayda 25 Noktada Orman Yangını Başladı!Hatayda 25 Noktada Orman Yangını Başladı!
Kocasını Sevgilisine Bıçaklattı, Cesedini Yaktı, 13 Yıl Maaşını YediKocasını Sevgilisine Bıçaklattı, Cesedini Yaktı, 13 Yıl Maaşını Yedi
Avcılar’da Güpegündüz Silahlı Kavga KameradaAvcılar’da Güpegündüz Silahlı Kavga Kamerada
Ankarada Feci Kaza: 3 Ölü, 3 YaralıAnkarada Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı
Fuhuş Yapılan Evlerin Etrafına Gözcü Koyup Komisyon VermişlerFuhuş Yapılan Evlerin Etrafına Gözcü Koyup Komisyon Vermişler
Rizede Toprak Kayması Korkunç KarelerRizede Toprak Kayması Korkunç Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı