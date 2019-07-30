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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Sandıklı'da yangın - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı'da yangın - AFYONKARAHİSAR

- Sandıklı'da yangın - Çıkan yangına ekiplerin müdahalesi - Helikopterlerin müdahalesi - Soğutma çalışmalarından görüntü - Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Esad Şimşek'le röportaj Afyonkarahisar 'da yangın - Sandıklı'da tarım arazisinde başlayan ve kısa sürede ormana sıçrayan yangında 15 hektar alan zarar gördüAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangında 15 hektar alan zarar gördü.Akharım beldesi Karakaya mevkisinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.İhbar üzerine bölgeye, Afyonkarahisar , Kütahya ve Isparta'dan arazöz, iş makineleri ve çok sayıda ekip sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü de 2 yangın söndürme helikopteri gönderdi. Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Esad Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına hemen müdahale ettiklerini belirterek, "2 helikopter, 9 arazöz, çevre beldelerden 6 itfaiye aracı ve tankerlerle yangına müdahale ettik. Şu anda alanın etrafını çevirdik, yangını kontrol altına aldık. 15 hektar alan zarar gördü." dedi.

İtfaiye Aracı Karahisar Tarım Arazisi Helikopter Yangına Müdahale 

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