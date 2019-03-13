- Sancaktepe’de gençler yerel yönetimde söz sahibi olacak

-Salondan görüntü

-Başkandan görüntü

-Başkanın konuşması

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, Sancaktepe Belediyesi Genç Gelecek Merkezi tarafından düzenlenen ‘Gençlik Buluşmaları’ programına katıldı.

Döğücü, gençlerin farklı düşünen zihinlerine ihtiyaçları olduğunu söyleyerek ‘Sancaktepe’deki genç nüfusun enerjisini mutlaka ilçe yönetimimizde fiziksel anlamda ve düşünsel anlamda yansıtmamız lazım‘ dedi.

Sancaktepe Belediyesi Genç Gelecek Merkezi, gençlerin bir araya gelip sosyalleşmesini sağlayacak bir ‘Gençlik Buluşması’ etkinliği düzenledi.

Samandıra Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Genç Gelecek Merkezi öğrencileri saz çalarak, türkü söyleyerek, şiir okuyarak doyasıya eğlendi. Programa AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü de katıldı.

31 Mart Yerel Seçimleri’ne çok kısa bir zaman kala gençlerle sık sık bir araya gelen Döğücü’ye salonda büyük alkış geldi. Av. Şeyma Döğücü yaptığı konuşmasında gençlere hayallerinin peşinden gidip mutlu olmalarını tavsiye etti. Konuşmasının ardından Genç Gelecek Merkezi adına AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü’ye çiçek takdim edildi. Gençlerin sorularını da dinleyen Döğücü, salondakilerle toplu selfie çekilmeyi de ihmal etmedi. ‘Biz sizlere belki tecrübelerimiz aktarıyoruz ama sizlerden de çok şey öğreniyoruz’ Gençlerin dünyaya teknolojik imkanlardan dolayı çok farklı ve hızlı bakabildiklerini dile getiren AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü “ Bizim geleceğimiz, yaptıklarımız, çabalarımız sizlerin bunu sürdürmesi için. Sadece biz yapıp bırakırsak hiçbir şey olmaz. Sancaktepe’de biz gençlerimizle çok fazla bir araya geleceğiz. Biz sizlere belki tecrübelerimiz aktarıyoruz ama sizlerden de çok şey öğreniyoruz. Bizim bakış açımız sizinkilerin altında kalıyor. Siz dünyaya teknolojik imkanlardan kaynaklı çok farklı ve hızlı bakabiliyorsunuz. İşte bizim bu hızlılığa ve bu enerjiye çok ihtiyacımız var. Sancaktepe’de genç nüfusumuz fazla. Genç nüfusun enerjisini bizim mutlaka ilçe yönetimimizde fiziksel anlamda ve düşünsel anlamda yansıtmamız lazım. Sancaktepe gelişecek, güzelleşecek. 31 Mart’a da çok kısa bir zaman kaldı. Biz şimdi seçim için çalışıyoruz. Seçimden çok güzel bir oy oranıyla çıktığımızda her türlü enerjimizi ve çalışmamızı Sancaktepemize yönlendireceğiz “ dedi.

(AST-EY

