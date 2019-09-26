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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sancaktepe’de deprem sonrası boşaltılan bina havadan görüntülendi

Sancaktepe’de deprem sonrası boşaltılan bina havadan görüntülendi

drone görüntüsü

Polis Deprem Nadan Polis Ekipleri 

-Binadan görüntü
-röportaj

( İSTANBUL )- Sancaktepe’de çatlaklar oluşan 2 katlı bina boşaltıldı İSTANBUL

- Sancaktepe’de 2 katlı bir binada deprem nedeniyle çatlaklar oluştu. Binadaki vatandaşlar belediye ekiplerince tahliye edildi. Çatlakların oluştuğu bina havadan görüntülendi. Sancaktepe Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında deprem nedeniyle çatlaklar meydana geldi. Olay yerine Sancaktepe Belediyesi ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Çatlakların oluştuğu binanın sakinleri belediye ekiplerince dışarı çıkartıldı. Çatlakların oluşmasıyla boşaltılan bina drone ile havadan görüntülendi.
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