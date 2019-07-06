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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sancaktepe'de börek salonundan yükselen duman korkuttu

Sancaktepe'de börek salonundan yükselen duman korkuttu

Alevli görüntü

Doğalgaz Mikrodalga Fırın Sağlık Ekipleri Yükselen Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Hazır bekletilen ambulans

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul

Sancaktepe ilçesi Bahçelievler Caddesi'nde bulunan bir iş yerinden yükselen dumanlar vatandaşları endişelendirdi. İhbar üzerine dumanın yükseldiği börek salonuna gelen itfaiye ekipleri içeriye girerek dumanın kaynağını aradı. Kısa sürede çalışmalarını sonlandıran ekipler yangına müdahale etti. Börek salonundan yükselen dumanın kaynağını itfaiye tespit etti Saat 03.00 sıralarında Sancaktepe ilçesi Bahçelievler Caddesi'nde yer alan beş katlı binanın altındaki börek salonundan yükselen dumanı gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı olan börek salonuna girerek dumanın kaynağını aradı. Her türlü tedbiri alan ekipler öncelikle doğalgazı keserek çalışmalarına devam etti. Mikrodalga fırın ve yanındaki tahta masanın yandığını tespit eden itfaiye ekipleri küçük çaplı alevlere müdahale etti. Bina sakinlerinin pencereden izlediği olayda herhangi bir olumsuzluğa karşı acil sağlık ekipleri hazır bekletildi. Yangının çıkış kaynağının mikrodalga fırın olduğunu düşünen ekipler dükkanın içindeki dumanın tahliyesinin ardından çalışmalarına devam etti.
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