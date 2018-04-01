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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Sancaktepe'de bir grup genç 'Uyuşturucuya hayır' eylemi düzenledi

Sancaktepe'de bir grup genç 'Uyuşturucuya hayır' eylemi düzenledi

Gençlerin görüntüsü

Uyuşturucu Mutlu Yaşam Grup Genç 

-Eylem
-trafik
-Genel detay

( İSTANBUL ) Sancaktepe'de bir grup genç "Uyuşturucuya hayır" eylemi düzenledi İSTANBUL

- Sancaktepe'de bir grup genç bir araya gelerek "uyuşturucuya hayır" eylemi düzenledi.
“Uyuşturucuya hayır, mutlu yaşama evet” yazılı pankart taşıyan gençler “içme içirtme mahallene sahip çık” sloganları atarak bir süre mahalle içinde yürüdükten sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi'nde yaşayan bir grup genç, "uyuşturucuya hayır" eylemi düzenledi.
Ellerinde “Uyuşturucuya hayır, mutlu yaşama evet” yazılı pankart taşıyan gençler “içme içirtme mahallene sahip çık” sloganları atarak mahalle içinde yürüdü. Yürüyüş nedeni ile yolu kapatan gençler trafikte de aksamalara neden oldu. Bir süre sloganlar atarak mahalle içinde yürüyen gençler olaysız bir şekilde dağıldı.
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