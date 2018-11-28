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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sancaktepe’de akrabasını vuran şahıs kiralık aracı teslim ederken kıskıvrak yakalandı

Sancaktepe’de akrabasını vuran şahıs kiralık aracı teslim ederken kıskıvrak yakalandı

Şüphelinin kelepçelenmesi

Polis Polis Merkezi Akalan Kiralık Araç Polis Ekipleri 

-Aracın polisler tarafından aranması
-Aracın kiralandığı yer
-Rent a car sahibi ile röportaj

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Sancaktepe’de alacak verecek davası yüzünden akrabasını silahla yaralayan şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Beyoğlu'nda kiraladığı aracı teslim ederken yakayı ele veren şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Sancaktepe’de Kemal Türker Mahallesi Karanfil sokakta bir şahıs, alacak verecek davası sebebiyle akrabası Yasin Ataysın’ı silahla kalçasından yaraladı. Kiraladığı bir araçla olayı gerçekleştiren şahıs, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Takibe alınan aracın kiralık olduğu ortaya çıkınca polis ekipleri kiralık araç şirketini arayarak aracın durumunu sorarak şahsı aracı teslim ederken yakalamak için beklemeye başladı.
Beyoğlu Çimen Sokak’ta kiraladığı aracı teslim etmeye gelen şahıs, Beyoğlu Güven Timleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Kiralık araç şirketinin sahibi Ata Güzeldağ polis merkezinden arandığını belirterek, “Aracın nerede olduğunu sordular. Kiralık olduğunu söyledim. Takip edin, biz size haber vereceğiz dediler. Ekip geldi. Aracı teslim edecekti, gelip aldılar” şeklinde şüphelinin yakalanma anını anlattı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak emniyete götürülürken, ekipler tarafından kiralık araç içerisinde inceleme yapıldı. (ÖY-
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