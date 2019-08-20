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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Sanayi esnafı otomobilin motoruna sıkışan kedi için seferber oldu

Sanayi esnafı otomobilin motoruna sıkışan kedi için seferber oldu

kurtarma çalışması

( ARDAHAN ) -- Otomobil lifte kaldırılarak motor söküldü yavru kedi kurtarıldı ARDAHAN

Mahsur Kaldı Yavru Kedi Sanayi Sitesi 


- Ardahan’da sanayi sitesi esnafı otomobilin altına sıkışan kedi için seferber oldu. Ardahan Sanayi Sitesi’nde Asım Özer’e ait işyerindeki otomobilin muhafaza bölümüne giren kedi burada mahsur kaldı. Kedinin aracın altında sıkıştığını gören sanayi esnafı kediyi kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Kedini sıkıştığı yerden kurtaramayan esnaf otomobili lifte kaldırarak motor bölümünü söktükten sonra kedini sıkıştı yerden kurtardı. Sıkıştı yerden kurtulan kedi koşarak bölgeden uzaklaştı. (OY-AT)
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