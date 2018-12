Sanatın kalbi Bozüyük'te attı, 10 bin izleyici tiyatro ile buluştu

-Sanatçılardan ropörtaj

-Tiyatro sahnesinden görüntü

-İzleyicilerden görüntü

-Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın konuşması

-Plaket takdimi

-detay



( BİLECİK )- Bozüyük Tiyatro Günlerinde 5’i çocuk oyunu olmak üzere toplam 18 oyun sahnelendi- “Bir Kitap Getirene Bir Bilet” kampanyası ve “Bir Oyuncak Getirene Bir Bilet” kampanyası ile ücretsiz bilet karşılığında toplanan kitap ve oyuncaklar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı BİLECİK



- Bozüyük Belediyesi tarafından “Tiyatro Festivali Metristepe Kültür Merkezi’nde İzlenir” sloganı ile bu yıl 4.’sü düzenlenen Bozüyük Uluslararası Tiyatro Günleri'nde 10 bin izleyici birbirinden değerli tiyatro sanatçıları ve birbirinden güzel tiyatro oyunları ile buluştu. Festival, ardında hoşça geçirilen zamanlar ve güzel anılar bırakarak sona erdi. Festivalin son gününde “Yılın Düğünü” adlı tiyatro gösterimi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Festivalin son oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken 13 gün süren festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür ettiler. Bozüyük Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve Bozüyük’ün en önemli kültürel etkinliklerinden biri olan festival boyunca sanatın kalbi Bozüyük’te attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile bu yıl dördüncüsü yapılan ve her defasında artan izleyici kitlesi ile gelişen ve yoğun ilgi gören Bozüyük Tiyatro Günlerinde 5’i çocuk oyunu olmak üzere toplam 18 oyun sahnelendi. Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik olan 5 çocuk oyununun 10 gösterim ile çocuklarla buluştuğu festivalde yetişkinler için ise 13 farklı tiyatro oyunu seyircisi ile buluştu. 7’den 70’e herkese hitap eden, çok çeşitli konuların ele alındığı, sadece eğlendirmek için değil, güldürürken düşündüren, yoğun emek verilerek hazırlanmış birbirinden değerli oyunların yer aldığı Tiyatro Günleri 13 gün boyunca Metristepe Kültür Merkezi’nde tiyatro severler için ücretsiz olarak sahnelendi. Her oyunun bileti kısa süreler içerisinde tükendi. Tiyatro severler tarafından beğeni ile izlenen "Yılın Düğünü" isimli son oyunda oyuncuları sahneye gelerek tebrik eden Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ekibe plaket takdiminde bulundu. Başkan Bakıcı, burada izleyicilere hitaben yaptığı konuşmasında “Bu sene 4.’sünü düzenlediğimiz tiyatro festivalimizden 13 gün boyunca 18 oyun 23 gösterim ile ortalama her oyunumuz 500’e yakın olarak hesapladığınızda 10 bin kişiye yakın vatandaşımızı tiyatro ile buluşturduk. Tiyatro inanın hem güldüren hem de akabinde düşündüren bir sanattır. Bizler her zaman sanatçının ve sanatın yanında olan kişiler olarak ekibimiz ile birlikte son derece de çalışkan bir şekilde bu gösterimi tamamlıyoruz. Ama Allah nasip eder ise Ocak ve Şubat ayında da tiyatrolarımız devam edecek. Onun çalışmalarını arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Tiyatronun ne kadar uğraşmalı, ne kadar koşturmacalı bir çalışma olduğunu bu akşam ki oyunda sizler de gördünüz. Hem bu kadar oyunun içinde kalabilmek, o kelimeleri cümleleri aktarabilmek, hem güldürebilmek hakikaten bir meziyet işidir. Ekibimize ve gelen tüm misafirlerimize ben teşekkür ederek hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum” dedi.

4. Tiyatro Festivali diğer festivallerden farklı olarak anlamlı bir projeye daha imza attı. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ilk kez “Bir Kitap Getirene Bir Bilet” kampanyası ve “Bir Oyuncak Getirene Bir Bilet” kampanyası ile ücretsiz bilet karşılığında toplanan kitap ve oyuncaklar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Her oyunu büyük bir zevkle izleyen Bozüyüklü tiyatro severler festivalin ardından önümüzdeki yıl 5.’si gerçekleştirilecek olan festivali büyük bir heyecan ve merakla beklemeye başladı.