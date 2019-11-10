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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Sanatçı Ebru Yaşar, kayınbiraderinin düğününde halay çekti

Sanatçı Ebru Yaşar, kayınbiraderinin düğününde halay çekti

Sanatçı Ebru Yaşar'ın aile bireyleri ile oturması

Ses Sanatçısı İhlas Muhabir Kayınbirader 

-Ebru Yaşar'ın konuşması
-Ebru Yaşar ve Eşi Necat Gülseven ile oturması
-Ebru Yaşar ve Ei Necat Gülseven ile halay çekmesi
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eşi Necat Gülseven'in ağabeyinin düğününde gelin ve damatla birlikte halay çekti.Ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar, eşi Necat Gülseven'in ağabeyi Besri Gülseven'in düğününe katılmak üzere Diyarbakır'ın Bismil ilçesine geldi. Bir salonda düzenlenen düğüne Ebru Yaşar'ın yanı sıra eşi iş adamı Necat Gülseven, annesi Nesrin Yaşar ve çok sayıda davetli katıldı.
Düğün öncesi İhlas Haber Ajansı

muhabirine konuşan Ebru Yaşar, "Diyarbakır’dayım, memleketimdeyim. Öncelikle eşimin memleketi, dolayısı ile benim de memleketim. Bütün akrabalarımızla birlikte düğündeyiz. Mutluyum ve çok güzel bir akşam benim için. Çifte mutluluklar diliyorum" dedi.
Gelin Melike Demir ve damat Besri Gülseven, Ebru Yaşar ve Necat Gülseven ile birlikte halay çekti. Düğün gece geç saatlere kadar devam etti.
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