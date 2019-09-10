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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Sanatçı Dinçer Sümer son yolculuğuna uğurlandı - İZMİR

Sanatçı Dinçer Sümer son yolculuğuna uğurlandı - İZMİR

- Sanatçı Dinçer Sümer için Konak Sahnesinde düzenlenen törenden görüntüler - Cenazenin uğurlanmasıSanatçı Dinçer Sümer son yolculuğuna uğurlandıİZMİR (AA) - İzmir 'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro oyun yazarı, yönetmeni, oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Dinçer Sümer son yolculuğuna uğurlandı.Dinçer için Konak Sahnesinde düzenlenen törene ailesinin yanı sıra arkadaşları, öğrencileri ve oyuncular Levent Üzümcü, Tomris Çetinel ve Mustafa Turan katıldı.
Alkışlar eşliğinde cenaze aracına konulan Sümer'in cenazesi, Hamdiye Camisi'nde kılanan cenaze namazının ardından Urla Zeytinalanı Mezarlığı'na defnedildi.87 yaşındaki Dinçer Sümer, dün İzmir 'e tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Hastane Cenaze Namazı Cenaze Aracı Öğrenciler Kışla 

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