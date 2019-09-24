Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Sanat güneşi Zeki Müren, ölümünün 23. yılında mezarı başında anıldı

Sanat güneşi Zeki Müren, ölümünün 23. yılında mezarı başında anıldı

zeki müren mezarı detay

Mal Varlığı Anma Töreni Zeki Müren Sanat Müziği Öğrenciler 

-yeğeni, tev başkanı ve güzel sanatlar lisesi öğretmeninin konuşması
-karanfil bırakan öğrenciler
-dua edilmesi
-kalabalık detay

( BURSA ) BURSA

- Sanat güneşi Zeki Müren, ölümünün 23. yılında Bursa’da kabri başında dualarla anıldı. Türk sanat müziğinin ‘batmayan güneşi’ olarak bilinen Zeki Müren, Emir Sultan Mezarlığı’ndaki kabri başında ölümünün 23’üncü yılında anıldı. Düzenlenen anma törenine ailesi, Türk Eğitim Vakfı (TEV), TSK Mehmetçik Vakfı yetkilileri ve bu vakıfların yardımlarıyla yaptırılan Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri katıldı.
Zeki Müren'in isminin verildiği okulun öğrencileri, sanat güneşinin mezarına karanfil bıraktı. Duaların ardından konuşan Zeki Müren’in yeğeni Sevtuğ Olgaç, ”Aile adına gelen herkese teşekkür ederim. Bu değerli vakıfların yaptıkları hizmetler içinde derneklere ayrıca teşekkür ederim" dedi.
Zeki Müren'in mal varlığını bağışladığını ve bu bağışlarla öğrencilere burs verildiğini söyleyen Türk Eğitim Vakfı Şube Müdürü Başkanı Mehmet Çalışkan, "1996 yılından sonra kurulan Türkiye Eğitim Vakfı, Zeki Müren Burs Fonundan bugüne kadar 73 ilde 3 bin 251 öğrenciye burs verildi.
Bu sene de 161 öğrenciye burs vereceğiz. Kendisi Türkiye'nin sanat güneşidir, fakat aynı zamanda TEV ile birlikte Türkiye'mizin eğitim güneşi de olmuştur" diye konuştu.
Zeki Müren'in vefat ettiği İzmir'de de bir anma gecesi tertipleneceği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Mevlana'nın 742. Vuslat Yıl DönümüMevlana'nın 742. Vuslat Yıl Dönümü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
İşte Benim Zeki Mürenİşte Benim Zeki Müren
O Belgeler Gün Yüzüne ÇıkıyorO Belgeler Gün Yüzüne Çıkıyor
Kafatası Olmayan 2 Bin 700 Yılık İskelet AraştırılıyorKafatası Olmayan 2 Bin 700 Yılık İskelet Araştırılıyor
Urartuların En Büyük Kenti Eski İhtişamına KavuşturuluyorUrartuların En Büyük Kenti Eski İhtişamına Kavuşturuluyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı