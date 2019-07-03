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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sanal bahis operasyonu - DENİZLİ

Sanal bahis operasyonu - DENİZLİ

- Denizli merkezli sanal bahis operasyonu - Denizli Emniyet Müdürlüğü binasından detay - Zanlılara ait materyallerin poşet içerisinde taşınması - Zanlıların emniyetten çıkarılması Denizli merkezli sanal bahis operasyonu - Adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 10'u tutuklandıDENİZLİ (AA) - Denizli merkezli 5 ilde, yasa dışı sanal bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca internet üzerinden sanal bahis oynatan şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında Denizli , İstanbul, Diyarbakır, Muğla ve Sinop'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Yasa dışı bahis oyunuyla yaklaşık 1 milyon lira kazanç elde ettiği belirtilen örgüt lideri İ.K'nin de aralarında bulunduğu zanlılar, adliyeye sevk edildi.Zanlılardan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, internet üzerinden sanal bahis oynatan şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişiden 13'ü, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Denizli merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. 6 zanlının yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Adli Kontrol Akalan Bahis Oyunu Irak Trol 

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