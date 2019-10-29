Samsunlular Haluk Levent ile coştu

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( SAMSUN )- Atakum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması SAMSUN



- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ünlü sanatçı Haluk Levent Samsun'da konser verdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Atakum'da bir dizi etkinlik düzenlendi.

Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon ile şarkıcı Haluk Levent, Atakum Kent Meydanı'nda konser vererek binlerce Samsunluyu şarkıları ile coşturdu. Etkinlik ilk olarak DJ performansı ile başladı.

Akabinde halk oyunu ve dans gösterileri yapıldı. Gösterilerin bitiminde bir konuşma yapan Atakum Belediye Başkanı Av.Cemil Deveci, Cumhuriyetin en büyük miras olduğunu belirterek, “19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatıp, 29 Ekim 1923 tarihinde de 'Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir' diye ilan ettiği Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Bugünden 29 Ekim 1923’e baktığımızda açıkça görülmektedir ki; Atatürk’ün gelecek nesillere hedef olarak gösterdiği çağdaş, uygar ülke olma yolunda laik, demokratik Cumhuriyet rejimiyle kat ettiğimiz mesafe küçümsenemez. Cumhuriyet, bize her şeyden önce ulus olma, dünya milletlerinin onurlu bir üyesi olma bilincini kazandırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, bu konuda bazı aksaklıklar ve zaman zaman birileri tarafından başka yerlere çekme çabaları olsa da, laik ve demokratik anlayıştan taviz vermeden, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda hızla ilerlemektedir" dedi.

"Atatürk'ün yolundan ayrılmayalım" Deveci şöyle konuşti: “Türkiye Cumhuriyeti devleti sonsuza kadar yaşayacaktır. Yeter ki bizler Atatürk’ün bilimsel ve akılcı yolundan ayrılmayalım. Başta parlamenter demokrasi olmak üzere Cumhuriyetle birlikte elde ettiğimiz kazanımlarımıza sahip çıkalım. Hak ve özgürlüklerimizden asla taviz vermeyelim. Hak ve özgürlüklerden yoksun toplumların ayakta kalmaları ve yaşamaları mümkün olmadığını unutmayalım. Bu nedenle, bizlere, gelecek nesillere düşen en önemli görevin; Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve devrimlerini koruyup, kollamak olduğunu hiçbir zaman unutmayalım.” Haluk Levent unutulmaz bir gece yaşattı Başkan Deveci'nin konuşmasının ardından sahneye çıkan Şarkıcı Haluk Levent şarkıları ile binlerce Samsunluya eğlenceli anlar yaşattı. Coşkulu bir şekilde geçen konseri seyirciler anbean telefonlara kaydetti.

Samsunlulara unutulmaz bir gece yaşatan Haluk Levent, "Samsun'a gelmekten mutluluk duyuyorum. Sizler beni utandırıyorsunuz. Samsun 19 Mayıs'ta gelmeme rağmen 29 Ekim'de çok yoğun bir şekilde beni karşıladınız. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı Kutlu olsun" şeklinde konuştu.





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