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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Samsunlu aileler çocuk parklarına güvenlik kamerası istiyor

Samsunlu aileler çocuk parklarına güvenlik kamerası istiyor

Parktan görüntü

İhlas Güvenlik Kamerası Ebeveyn Cinsel Taciz Çocuk Kaçırma 

-Vatandaşlarla ve çocuklarla röportaj

( SAMSUN ) SAMSUN

- İhlas Medya kuruluşları olan Türkiye Gazetesi, TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı'nın

"Çocuk parklarına güvenlik kamerası konulsun" çağrısına Samsunlu ailelerden de destek geldi. Samsunlu aileler, dedeler, nineler tedirgin olmadan çocuklarının parklarda oynayabilmeleri için çocuk parklarına güvenlik kamerası konulması talebinde bulundular. "Acaba bir şey olacak mı?" endişesi ile çocuklarını parka götüren ebeveynler, güvenlik kamerası gibi tedbirlerin bir an önce alınmasını istediler. Çocuklar ise parklarda rahatça oynayabilmeleri için büyüklerinin güvenlik kamerası isteğini yinelediler. "Hemen telaşa kapılıyorum" Çocuğunu parkta götüren Neslihan Güldoğan isimli vatandaş, "Bir saniye bile çocuğumu gözden kaybettiğimde telaşa kapılıyorum. Malum çocuk kaçırma olayları, cinsel taciz olayları var. Ya da tanımadığım bilmediğim insanların ona yaklaşacak olmaları düşüncesi beni tedirgin ediyor. Bunun için parkların çeşitli yerlerinde güvenlik kameraları olabilir" dedi.
"Annesi de 'kaçırırlar' diye tembih ediyor" Torununu büyük bir tedirginlikle parka getirdiğini belirten Ferhat Gün, "Çocuğu kaçırırlar diye korkuyoruz. Başından ayıramıyoruz. Annesi bile evden çıkmadan önce bize 'kaçırırlar' diye tembih ediyor. Parklarda güvenlik kamerası olması lazım. Güvenlikçi de olabilir. Başka bir çare yok" diye konuştu.

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