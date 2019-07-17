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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'un tek yorgancısı teknolojiye direniyor

Samsun'un tek yorgancısı teknolojiye direniyor

Mehmet Selçuk'un yorgan dikerken görüntüleri

Teknoloji Meslek Öğrenme Irak 

-Mehmet Selçuk röportaj
-Dükkandan detay

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da 36 yıldır yorgancılık yapan bir kişi gelişen teknolojiye rağmen iğne ipliğini yıllardır elinden düşürmüyor. Samsun’da yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Selçuk, ilkokul yıllarında meslek öğrenmek için başladığı yorgancılık mesleğini 36 yıldır özveriyle icra ediyor. İlkadım ilçesi Demirciler Yokuşu'nda bulunan dükkanda yıllardır iğne ipliğini elinden düşürmeyen Selçuk, gelişen teknolojiye de inatla direniyor. “Samsun’da eliyle yorgan diken benden başkası yok" 11 yaşında meslek öğrenmek için yorgancılığa başladığını anlatan Selçuk, “Mesleğimden çok memnunum. Samsun’da da eliyle yorgan diken benden başkası yok. 35 yıldır bu meslekteyim. 35 yılım yorgan dikerek geçti. Herhangi bir iznim yok, tatilim yok. Yıllardır sürekli çalışıyorum. Bu mesleğin zorlukları da var. Müşteri yün getiriyor, bazıları tozlu oluyor. Bundan ister istemez bende etkileniyorum. Ama sonuçta müşteriyi memnun etmek zorundayım” dedi.
“Çırak yetişmiyor” Yorgancılıkta en büyük sıkıntının çırak yetişmemesi olduğunu ifade eden Selçuk, “Çırağın yetişmesi için zorluk çekmesi lazım. En az 2 yıl uğraşması lazım. Şimdiki gençler direkt paraya bakıyor. İşe başlar başlamaz hemen para soruyorlar. Bizim meslekte belli sonuçta çok fazla para kazanılmaz” diye konuştu.
“Teknolojiye inatla direniyorum” Yorgancılığın artık gelişen teknolojiyle makineyle yapıldığını belirten Selçuk, “Ama makine yorganları düz bir şekilde dikiyor. Özellikle müşteri el dikimine ağırlık veriyor. Müşteri makine dikimini beğenmiyor mesela. El ile dikilen yorganlar daha fazla tutuluyor. Yorgancılığı 36 yıldır yapıyorum bir kere bile makineyle yapmadım. Teknolojiye de inatla direniyorum” şeklinde konuştu.

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