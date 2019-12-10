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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Samsun merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

Samsun merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

Gözaltına alınan şahısların polis aracından inmeleri

Polis Aracı Hastane Silah Ticareti Silah Kaçakçılığı Kışla 

-Sağlık kontrolü için hastaneye girişleri
-Hastaneden çıkışları
-Polis aracına binmeleri
-Polis aracının emniyete gidişi

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun merkezli Amasya, Artvin ve Gümüşhane illerinde düzenlenen silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan şahıslarla birlikte çok sayıda silah ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "6136 SKM ve silah ticareti" yapmak suçundan dolayı yaptıkları takip ve çalışmalar kapsamında bu sabah Samsun merkezli Amasya, Artvin ve Gümüşhane illerinde bulanan çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında 9 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 14 adet tabanca şarjörü ve 314 adet değişik çaplarda tabanca mermisi ele geçirilirken, olayla ilgili aralarında kadın da bulunan 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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