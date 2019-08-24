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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Samsun'daki sağanak

Samsun'daki sağanak

- Cenaze namazı - Salıpazarı ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan heyelanın altında kalarak yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi, toprağa verildiSAMSUN (AA) - Samsun 'un Salıpazarı ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan heyelanda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi defnedildi.İlçede sağanak sonucu yaşayan sel ve heyelanda yaşamını yitiren Ahmet Yıldız (57) ve Bilal Arslan için Salıpazarı Gökçeli Pazaryeri Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Salıpazarı Kaymakamı Meriç Dinçer, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ile vatandaşlar katıldı.
Öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Yıldız ve Arslan'ın cenazeleri, aile kabristanlığında toprağa verildi.
Yıldız'ın 7, Arslan'ın ise 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kabristan Cenaze Cenaze Namazı 

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