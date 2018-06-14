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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Samsun'da yangın

Samsun'da yangın

- Havza'da yangın - İtfaiyenin yangına müdahalesi - Olay yerinden detay görüntüler - Havza ilçesinde çıkan yangında 2 samanlık, bir ambar, bir depo ve odunluk ile bir traktör yandıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Havza ilçesinde çıkan yangında 2 samanlık, bir ambar, bir depo ve odunluk ile bir traktör zarar gördü.Sivrikese Mahallesi'nde Arif Sakallı'ya ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangın, çevredeki yapılara sıçradı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havza Bölge Grup Amirliğine bağlı ekiplerce söndürülen yangında 2 samanlık, bir ambar, bir depo ve odunluk ile bir traktör yandı.Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Samanlık Yangına Müdahale 

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