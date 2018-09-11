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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Samsun'da silah ticareti operasyonu: 16 gözaltı

Samsun'da silah ticareti operasyonu: 16 gözaltı

Gözaltına alınan şahısların polisler arasında yürümeleri

Polis Kaçak Silah Ticareti Mermi 

-Emniyet binasına girişleri
-Emniyet dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun merkezli silah ticareti operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun merkezli, İstanbul ilini kapsayan silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
3 ay süren çalışma sonucu bu sabah düzenlenen operasyonda Samsun'un Atakum ilçesinde 1, Çarşamba ilçesinde 10, Vezirköprü ilçesinde 3 ve İstanbul ilinde ise 2 kişi olmak üzere toplam 16 kişiyi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 15 adet ruhsatsız tabanca, 538 adet tabanca mermisi, 52 adet şarjör, 3 adet tabanca namlusu, 29 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet uzun namlulu fişek, 1 adet havalı tüfek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 160 adet kuru sıkı tabanca mermisi ve 66 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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