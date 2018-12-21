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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Samsun'da silah kaçakçılığından 6 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da silah kaçakçılığından 6 kişi adliyeye sevk edildi

Emniyetten çıkan şüphelilerin polis aracına yürümeleri

Polis Aracı Uyuşturucu Madde Kurusıkı Tabanca Silah Ticareti Silah Kaçakçılığı 

-Polis aracına binmeleri
-Polis aracının adliyeye gidişi
-Emniyet dış görüntü
-Adliye önünde araçtan inmeleri
-Adliyeye girişleri
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 1'i kadın 6 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "silah ticareti yapmak, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve yağma" suçlarını kapsayan ve bir süredir devam eden planlı çalışmalar sonucu 3 gün önce Samsun il merkezinde 8, Çarşamba ilçesinde 4 ve Salıpazarı ilçesinde 1 olmak üzere toplamda 13 şahsı gözaltına aldı. Operasyon kapsamında şüphelilerle bağlantılı çeşitli tarihlerde yapılan ve bu sabah yapılan aramalarda 238,33 gram esrar, 25 gram esrar, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı, 440 adet boya fişeği, 20 adet 308 win 7,62 çapında uzun namlulu silah fişeği, 100 adet mayona takılı vaziyette 5,56x45 çapında uzun namlulu silah fişeği ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 kişiden 7'si polisteki sorgularının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 1'i kadın 6 kişi ise bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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