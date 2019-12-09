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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun’da otomobilin tırın altına girdi: 1 ölü

Samsun’da otomobilin tırın altına girdi: 1 ölü

Kaza yerinde tırın altına girmiş aracı çıkarma çalışması

Acil Servis Polis Kırmızı Işık 112 Acil Servis Sanayi Sitesi 

-Kurtarma ekipleri ve polis
-Parçalanmış otomobil
-Sağlık ekiplerinin kontrolü
-Kaza yapın tır ve yoldan görüntü
-Ölen sürücünün fotoğrafları

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen tırın altına girmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Sinop kara yolu Taflan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertan Eren idaresindeki 55 ACT 575 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Lütfi M.'nin kullandığı 28 K 6259 çekici ve 28 K 6331 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Tırın dorsesinin altına giren otomobilde bulunan sürücü Ertan Eren olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Ertan Eren’in Bafra ilçesindeki sanayi sitesinde biçer döver parçası dükkanlarının bulunduğu, kaza yaptığı otomobilin ağabeyinin üzerine kayıtlı olduğu ve aracı da bir hafta önce satın aldıkları öğrenildi. Ertan Eren’in içinde bulurduğu tırın altına giren otomobil Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri tarafından tırın altından çıkartıldı. 112 acil servis ekipleri, tırın altından çıkartılan araçta yaptıkları kontrolde Ertan Eren’in hayatını kaybettiğini tespit ettiler.
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