Samsun'da narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu uygulaması

-Dedektör köpeği ile arama yapması

-Susayan narkotik köpeğine su içirmeleri

-Araçlar ve şahıslar üzerinde arama yapmaları

-Ele geçen bıçaklar



( SAMSUN -HD) SAMSUN



- Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, diğer polis ekiplerinin de desteğiyle araçlar, şahıslar ve sokak araları ile şüpheli yerler üzerinde uyuşturucu uygulaması yaptı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi genelinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle, 24 ekip, 104 personel, 2 narkotik dedektör köpeğin katılımı ile bölge abluka altına alınarak yapılan uygulamada; 134 şahıs, 38 araç, 11 iş yeri, 17 metruk bina kontrol edildi. Bir kahvehanede 1 paket bonzai ele geçirilirken bu olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 araç evrak eksikliğinden trafikten men edildi. Toplam 4 bin 722 lira trafik para cezası uygulanırken, 2 amaç dışı bıçak elde edildi ve bıçak ele geçen şahıslara 227 lira idari para cezası uygulandı. Uyuşturucu suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs yakalanırken, silahlı tehdit suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs da gözaltına alındı. Vatandaşlar ise polise yaptıkları uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler.

