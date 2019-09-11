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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da kız meselesi yüzünden silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun'da kız meselesi yüzünden silahlı saldırı: 2 yaralı

Yaralıların sedye ile hastaneye taşınması

Kız Meselesi Hastane Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Saldırı 

-Hastanede müdahale odasında görüntüleri
-Hastanenin dış görüntüsü
-Olay yeri ve olay yerinde polis ekipleri

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da kız meselesi iddiasıyla silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi vurularak hastanelik oldu. Polis, saldırganı olay yerinde yakaladı.Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı'nda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız meselesi yüzünden meydana gelen husumetten dolayı silahlı saldırıya uğrayan F.D. (24) ve S.A. (23) bacaklarından yaralandı. Silahlı saldırıyı düzenleyen T.S. (24) ise olay yerinden geçmekte olan polis ekibi tarafından kaçamadan suçta kullandığı 9 mm çaplı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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