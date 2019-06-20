Samsun'da FETÖ'nün örgüt evlerine operasyon: 4 gözaltı

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( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve firari şahıslara yönelik örgüt evlerine yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında firarda olan ve örgüt evlerinde saklanan şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik yaptıkları tespit doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Atakum ilçesinde bulunan 2 ve İlkadım ilçesinde bulunan 1 adreste operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda Osmaniye 1. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, Osmaniye İl İmamı olarak faaliyet gösterdiği şeklinde hakkında bilgiler bulunan, ByLock kullanıcı kaydı olan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne müzahir kurumda SGK kaydı olan, Bank Asya'da arttırılan hesap hareketlerinin olduğu tespit edilen, ikametinde yapılan arama öncesinde görevlilerimize kimlik olarak sahte sürücü belgesi ibraz eden ve üzerinden ayrıca sahte kimlik çıkan Emrullah A., Menemen Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne müzahir kurumda SGK kaydı olan, örgüt içerisinde bayanlardan sorumlu bölgeci olarak görev yapan, Bank Asya'da arttırılan hesap hareketlerinin olduğu tespit edilen Elif K., Tokat 1. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne ait kurumlarda yönetici düzeyde faaliyet gösteren, Bank Asya'da arttırılan hesap hareketlerinin olduğu tespit edilen Abdullah Y. ile Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı olan, 3 adet Bylock abonelik kaydı olan, Erzincan ilinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği şeklinde hakkında bilgiler bulunan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne müzahir kurumda SGK kaydı olan, Bank Asya'da arttırılan hesap hareketlerinin olduğu tespit edilen, ikametinde yapılan arama öncesinde polise kimlik olarak sahte sürücü belgesi ibraz eden Zafer G., yakalanarak gözaltına alındılar. Abdullah Y. Tokat Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Emrullah A., Elif K. ve Zafer G.ise Samsun Adliyesine sevk edildi.

