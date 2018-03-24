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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Samsun'da dini değerlere pornografi resimler ile hakaret eden Iraklı tutuklandı

Samsun'da dini değerlere pornografi resimler ile hakaret eden Iraklı tutuklandı

Tutuklanan Iraklının adliyeden çıkışı

Sosyal Medya Müstehcen Akalan Twitter Pornografi 

-Polis aracına binmesi
-Polis aracının cezaevine gidişi
-Emniyet dış görüntüsü
-Adliye dış görüntüsü

( SAMSUN -ÖZEL-HD) SAMSUN

- Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden dini değerlere pornografi resimler ile hakaret edip çocuk pornografisi paylaşımları yaptığı iddia edilen Irak uyruklu bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müstehcenlik suçuna yönelik yaptıkları çalışmalar sonucu Irak uyruklu 49 yaşındaki Alaa Davoood Salim Salim isimli şahsın çeşitli twitter hesaplarında dini değerlere pornografi resimler ve videolar ile hakaret edip ayrıca çocuklara ait pornografi resimler ve videolar paylaştığını tespit etti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak uyruklu Alaa Davoood Salim Salim'in evini tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Söz konusu sosyal medya hesaplarının kendisine ait olduğunu ancak paylaşımları kendisinin yapmadığını iddia eden Alaa Davoood Salim Salim'nin evindeki dijital materyallere el konularak yapılan incelemede 8 bin pornografi resim ve 5 bin pornografi video tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Alaa Davoood Salim Salim, Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Alaa Davoood Salim Salim, mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
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