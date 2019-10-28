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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Gözaltına alınan şahısların polisler arasında yürümeleri

Polis Terör Örgütü 

-Polis otobüsüne bilmeleri
-Polis otobüsünün emniyete gidişi

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da DEAŞ terör örgütü ile bağlantıları tespit edilen yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri önceden adresleri tespit edilen 8 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.
İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındılar. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda dijital envantere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 12 kişi Samsun Adliyesine sevk edilerek nöbetçi mahkemeye çıkartılıp gözaltına süreleri uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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