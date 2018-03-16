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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Samsun'da bir kişiyi kafasından vuran şahıs tutuklandı

Samsun'da bir kişiyi kafasından vuran şahıs tutuklandı

EmniyeTten çıkıp polis aracına binmesi

Polis Aracı Adli Kontrol Akalan Silahlı Saldırı Saldırı 

-Polis aracının adliyeye gidişi
-Polis aracından inip adliyeye gidişi
-Emniyet dış görüntü
-Adliyeye dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'daki bir kişiyi tabancayla kafasından vurarak ağır yaraladığı iddia edilen genç, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan ve kafasından vurulan Harun H. ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Harun H.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, O.Y. ve S.Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı. 3 gün önce Samsun Adliyesine sevk edilen S.Ü. savcıya ifade verip serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olayda Harun H.'yi tabancayla kafasından vurduğu ileri sürülen ve firarda olan Sezgin D.(40), Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Sezgin D. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
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