Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Samsun'da bekar evinde silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun'da bekar evinde silahlı saldırı: 2 yaralı

Ambulansın hastaneye gelişi

Hastane Silahlı Saldırı Saldırı 

-Yaralı Cihan Holat'ın ambulanstan indirilmesi
-Sedye ile hastaneye taşınması
-Hastanede yaralanın görüntüsü
-Yaralı Orhan Tuncel'in hastanede sedye ile taşınması
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da bekar evinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hastanelik olurken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bekar evinde kalan Cihan H.(19) ve Orhan T.(28) silahlı saldırıya uğradılar. Cihan H.'nin her iki bacağında toplam 14 kurşun giriş çıkışı bulunurken, Orhan T. ise sol bacağından tek kurşunla yaralanarak kurşun bacak kemiğini kırdı. Kanlar içinde kalan yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Her iki yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Cihan H., kendilerini bir husumetten dolayı eve gelen Kemal K.'nin (35) vurduğunu söyledi.

Polis kaçan şahsı yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı