Samsun'da bar işletmecisini barda vuran ortağı çıktı

-Polisler arasında polis aracına binmesi

-Polis aracının emniyete gidişi

-Hastane dış görüntüsü

-Asayiş Şube yazısı

-Emniyet dış görüntüsü



( SAMSUN - HD) SAMSUN



- Samsun'da bir barda silahlı saldırıya uğrayan bar işletmecisini ağır yaralayan kişi iş ortağı çıktı ve şahıs polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi sabah 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barın ortağı olduğu öğrenilen Haydar Uğur (43), barın içinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayarak sol yanağından giren kurşun beyninde kaldı. Haydar Uğur'un önce kimliği tespit edilemedi ve ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Darp sonucu yaralandığı tahmin edilen Haydar Uğur'un hastanede çekilen röntgen filminde vurulduğu tespit edilince olay polise haber verildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, ağır yaralanan kimliği belirsiz şahsın yaptıkları araştırma sonucu bar işletmecisinin ortağı Haydar Uğur olduğunu tespit etti. Haydar Uğur hastanede ameliyata alındı. Polis silahlı saldırganın kimliği tespit ve yakalanması için çalışma başlattı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu Haydar Uğur'u birlikte bar işlettiği ortağı Serdal Alp'ın(42) vurduğunu tespit etti. Serdal Alp, Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Tekkeköy ilçesinde 1 adet tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Alp, ortağının kendisine küfür ettiğini, aralarında boğuşma çıktığını, bu sırada silahın kazara ateş aldığını iddia etti. Hastanede sağlık raporu alınan Serdal Alp sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

